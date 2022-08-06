تعرف على مصروفات الدراسة بـ5 كليات بجامعة بنها الأهلية فى العبور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها عن بدء الدراسة بجامعة بنها الأهلية بمقرها فى مدينة العبور بمحافظة القليوبية، اعتباراً من العام الأكاديمي 2022 / 2023، وذلك في 5 كليات تمنح درجة البكالوريوس، وهي كليات "الطب البشرى، الهندسة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، الاقتصاد وإدارة الأعمال، الفنون البصرية والتصميم".

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حازم عليوة المدير الأكاديمي بفرع الجامعة الأهلية بالعبور، أنه تم تحديد رسوم الالتحاق بالكليات الخمسة التي سيتم بدء الدراسة بها، وهي كلية الطب البشرى 90 ألف جنيه سنويا، وكلية الهندسة 60 ألف جنيه سنويا، وكلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى 45 ألف جنيه سنويا، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه سنويا، وكلية الفنون البصرية والتصميم 45 ألف جنيه سنويا.

وتابع، أنه يمكن للراغبين في الالتحاق بالجامعة التقديم عن طريق التنسيق المركزي بوزارة التعليم العالي فى المرحلة الخاصة بالجامعات الأهلية، على أن يكون القبول النهائي وفقاً لدرجات المتقدمين واجتياز اختبارات الالتحاق.

وأشار "عليوة"، إلى أن جامعة بنها الأهلية تقدم الحل الأمثل للأسر متوسطي الدخل، حيث تقدم الجامعة منح تفوق للعشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، والعشرة الأوائل على مستوى محافظة القليوبية، والعشرة الأوائل على مستوى الإدارة التعليمية لمدينة العبور، كما تقدم الجامعة منح تفوق للمتفوقين رياضيا.

واستطرد، أنه للتواصل مع غدارة الجامعة الأهلية بالعبور يتم من خلال مبنى الخدمات الطلابية B - جامعة بنها بالعبور - محور العبور الرئيسي - الحى الترفيهي، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، وكذلك عن طريق الواتس أب على رقم 01203427771.