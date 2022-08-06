تعرف على خدمات عيادة الباطنة بمستشفى طيبة التابعة للرعاية الصحية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أن عيادة الباطنة العامة بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا والتابعة للهيئة بالأقصر تقدم خدمات طبية للعناية بالصحة العامة، متضمنة الخدمات التشخيصية والعلاجية للأمراض المزمنة، من خلال أمهر الأطباء المتخصصين في العديد من الأمراض كأمراض الدم والغدد الصماء.

ويعالج أطباء مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، العديد من الأمراض الشائعة، ومنها ما يلى: (تشخيص وعلاج أمراض الضغط - تشخيص وعلاج مرض السكري - تشخيص وعلاج أمراض الروماتيزم - تشخيص وعلاج أمراض الغدة الدرقية)، حيث يعمل قسم الباطنة العامة بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر تحت إشراف الدكتور حسن الطاهر استشاري ورئيس قسم طب الباطنة، وتعمل عيادة الباطنة العامة بالمستشفى جميع أيام الأسبوع ما عدا الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً، حيث يمكن الحجز للكشف بعيادة الباطنة عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق الاتصال بالخط الساخن على 15344 لحجز موعد الكشف.

كما تُقدم عيادة الجلدية بالمستشفى خدمات متنوعة لتشخيص وعلاج الأمراض الجلدية، والتي يعاني منها الكثير من المرضى وبأحدث التقنيات مع أطباء ذوي خبرة لتوفير أعلى مستوى للرعاية الطبية، حيث أنه من الخدمات التي تقدم بالعيادة ما يلي:- (إزالة عين السمكة والزوائد الجلدية باستخدام جهاز Electro cautery - جلسات "العلاج الضوئي" Narrow Band UVB لعلاج الصدفية، البهاق والإكزيما المزمنة - تشخيص وعلاج الكثير من الأمراض الجلدية وأهمها الوحمة البيضاء، النخالة البيضاء، البهاق، الكلف السطحي و العميق، التنيا الملونة و الإريثرازما - حقن الثعلبة و ندبات Keloids بجهاز DermoJet).

وتتوافر في عيادة الجلدية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر جلسات العلاج الضوئي ((Narrow Band UVB لعلاج البهاق، وتستخدم تقنية العلاج الضوئي في حال كان البهاق منتشراً في أماكن عدة من الجسم حيث يتم تعريض الجسم كامل للأشعة مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع ، ويستمر في العلاج حسب استجابة الجسم للعلاج، وتعطي هذه الطريقة نتائج جيدة في إعادة اللون خاصة لمناطق الوجه، الجذع، الطرفين العلويين والساقين.

وتعمل عيادة الجلدية بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر تحت إشراف الدكتورة داليا مصطفى رئيس قسم الجلدية بمستشفى طيبة التخصصي، حيث يمكن الكشف بعيادة الجلدية أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.



