اليوم السابع
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"تعاونيات البناء والإسكان" تطرح محلات تجارية بمدينتي العامرية والدلنجات

السبت، 06 أغسطس 2022 02:55 م
"تعاونيات البناء والإسكان" تطرح محلات تجارية بمدينتي العامرية والدلنجات الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء
كتب أحمد حسن

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أعلن الدكتور حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح عدد من المحلات التجارية بمدينتي الدلنجات والعامرية للبيع بالمزاد العلني. 
 
وأوضح الدكتور حسام رزق، أن مساحات المحلات التجارية في مدينة الدلنجات تتراوح ما بين ٢١.٥ إلى ٢٥ م٢، بينما في مدينة العامرية تتراوح مساحة المحلات التجارية ما بين ١٤ إلى ٣٣ م٢. 
 
وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن جلسة البيع بالمزاد العلني ستعقد بعد غد الاثنين، الساعة الثانية عشر ظهرا، بجوار فرع الهيئة بمدينة العامرية . 
وأشار الدكتور حسام رزق إلى أن تأمين دخول المزاد لتلك المحلات التجارية 100 ألف جنيه ، على أن يتم سداد التأمين بشيك معتمد أو مصرفي أو فيزا ولا يوجد سداد نقدي.
 
 

وزاره الاسكان

هيئه تعاونيات البناء

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