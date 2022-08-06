اليوم السابع
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ترامب مهاجما بيلوسى: "غبية" أعطت الصين عذرا كانوا ينتظرونه

السبت، 06 أغسطس 2022 08:31 م
ترامب مهاجما بيلوسى: "غبية" أعطت الصين عذرا كانوا ينتظرونه ترامب وبيلوسى
كتب محمد جمال

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هاجم الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بعد الزيارة التي أجرتها إلى تايوان، واصفا إياها بـ"الغبية"، وقال ترامب اليوم، السبت، خلال تجمع حاشد فى ولاية ويسكونسن: "والآن نانسي بيلوسي المجنونة. ماذا يحدث؟ ماذا كانت تفعل في تايوان؟ حلمت الصين به. لقد أعطتهم العذر الذى كانوا ينتظرونه"، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وزارت رئيس مجلس النواب الأمريكي تايوان مساء الثلاثاء الماضي، حيث تعد أكبر مسؤول أمريكي يزور الجزيرة خلال الـ 25 عاما الماضية.

وأثارت زيارة بيلوسي غضب الصين التي تعتبر تايوان جزيرة تابعة لها.

وكان ترامب، علق الثلاثاء الماضي، على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان بقوله إنها "تسبب المتاعب دائمًا".

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “Truth Social”: "بيلوسي تسبب المشاكل دائمًا. ولم تفعل شيئا جيدا من قبل. انظر ماذا فعلت”.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن سلاح الجو نشر طائرات مقاتلة، السبت، لإبعاد 20 طائرة صينية من بينها 14 عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان.

وأضافت الوزارة في بيان أنها رصدت أيضا 14 سفينة عسكرية صينية تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، حسب وكالة "رويترز".

وأشارت إلى أنه تم رصد طائرات وسفنا صينية عدة تنشط في مضيق تايوان السبت، معتبرة أنها تحاكي هجوما على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

وأكدت تايوان أن قواتها رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الصينية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبر الخط الوسط الفاصل، ويعتقد أنها تجري محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسية.

كما دعا البيت الأبيض الصين إلى وقف المناورات العسكرية التي بدأتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، بهدف خفض منسوب التوتر في المنطقة.

في حين قررت بكين وقف التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات،  حيث أعلنت وزارة الخارجية الصينية تعليق المحادثات العسكرية والأمنية مع واشنطن، وإلغاء محادثات المناخ.

وعلقت الصين تعاونها مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة المخدرات، وبشأن الهجرة غير الشرعية، وآلية السلامة البحرية.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أجرت زيارة إلى تايوان، أثارت غضب الصين واعتبرتها استفزازا لها.

وخلال الأيام الماضية، أجرت الصين  أكبر مناورات حربية على الإطلاق في محيط تايوان، لاستعراض أسلحتها العسكرية والتكنولوجية.

 


بيلوسى

تايوان

نانسى بيلوسى

الصين

أخبار الصين



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