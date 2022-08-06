اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 38 رحلة طيران بينها 13 رحلة من بولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، أكبر وصول أسبوعي لرحلات الطيران السياحية المختلفة، حيث يستقبل المطار 38 رحلة طيران أغلبها اوربية، يتم اتباع تسهيل الإجراءات للسياح لوصولهم الي الفنادق المختلفة.

وتبين طبقا لكشوف الرحلات وصول 7 رحلات من إيطاليا، رحلة من النمسا، 13 رحلة من بولندا، رحلة من بلجيكا، 5 رحلات من المانيا، 6 من التشيك، ورحلتين من سلوفاكيا، ورحلة من هولندا، ضمن 123 رحلة خلال الأسبوع بداية من اليوم حتي الجمعة المقبلة .