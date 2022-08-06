اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 38 رحلة طيران بينها 13 رحلة من بولندا

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، أكبر وصول أسبوعي لرحلات الطيران السياحية المختلفة، حيث يستقبل المطار 38 رحلة طيران أغلبها اوربية، يتم اتباع تسهيل الإجراءات للسياح لوصولهم الي الفنادق المختلفة.
وتبين طبقا لكشوف الرحلات وصول 7 رحلات من إيطاليا، رحلة من النمسا، 13 رحلة من بولندا، رحلة من بلجيكا، 5 رحلات من المانيا، 6 من التشيك، ورحلتين من سلوفاكيا، ورحلة من هولندا، ضمن 123 رحلة خلال الأسبوع بداية من اليوم حتي الجمعة المقبلة .
وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسي علم الدولي الأسبوعية، أن من بين 123 رحلة طيران الوافدة خلال الأسبوع 115 رحلة دولية و8 رحلات آخري داخلية، وتصل الرحلات الدولية من عدة دول منها 3 رحلات من بلجيكا، و4 من هولندا، و23 من المطارات الإيطالية.
بينما يستقبل المطار خلال الأسبوع 16 رحلة من ألمانيا، و37 رحلة من التشيك، والذي يعد أكبر وصول، وكذلك 22 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة و4 من سلوفاكيا ورحلة من النمسا ورحلة من المجر.
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