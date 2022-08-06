اليوم السابع: الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجرا

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، منها تفقد الرئيس السيسى للكلية الحربية فجرا.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجرا.. ويؤكد أهمية الوعى وتوجيه الفكر المجتمعى لحماية الأمن القومى المصرى.. الرئيس يعقد لقاء مع الطلبة.. ويشدد على موقف مصر الثابت فى ملف سد النهضة وحماية أمنها المائى



منظومة الشكاوى الحكومية تراجع 5.94 ألف شكوى خلال يوليو الماضى.. مدبولى: نحرص على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الاستغاثات وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها

رقم قياسى جديد فى الذكرى السابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة.. الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تشهد عبور 89 سفينة كأعلى معدل عبور يومى للسفن العابرة بإجمالى حمولات صافية 2.5 مليون طن



75.04 % نسبة النجاح.. أوائل الثانوية العامة يتحدثون لـ «اليوم السابع» عن أسرار تفوقهم

حقوق الإنسان أولوية المحور السياسى.. الحوار الوطنى يرسم خارطة طريق الإصلاح نحو الجمهورية الجديدة



لجنة السياحة بمجلس الشيوخ تحدد 7 توصيات لتطوير القطاع السياحى.. مسار العائلة المقدسة فى المقدمة.. مطالب بخطة لتطوير البنية التحتية لمنطقة مهد الأديان بسانت كاترين.. وإرجاء مديونيات المشروعات الفندقية لـ2024

مبعوث رئيس مؤتمر cop27 للشباب: نضع خطة مبدئية لإيصال صوت شباب العالم وأفريقيا بقضية تغير المناخ.. أمنية العمرانى لـ «اليوم السابع»: استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغير المناخى فرصة ذهبية للمجتمع الشبابى





