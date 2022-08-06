الناجح يرفع إيده.. أوائل الثانوية العامة يتحدثون (إنفوجراف)

سيطرت حالة من الفرحة العارمة على أوائل الثانوية العامة هذا العام وأسرهم الذين عبروا عن فرحتهم بنجاح وتفوق أبنائهم.

ويستعرض الإنفوجراف التالى أبرز التصريحات لعدد من أوائل الثانوية العامة:

وعمت الفرحة على منزل الطالبة ملك عبدالفتاح محمود الشبشيرى، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمى علوم، والحاصلة على مجموع 402 من إجمالى المجموع بالثانوية العامة 410 درجات.

وقالت ملك إنها كانت تبحث عن مؤتمر وزير التربية والتعليم حتى تتابع الاوائل، وفوجئت بأن اسمها من ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية، معبرة أنها فرحة كبيرة قائلة، إن اليوم هو أفضل يوم فى عمرها، وأن الأسرة سعدت كثيرا بتلقى الخبر.

وأضافت ملك، أنها كانت لا تحدد عدد الساعات التى تذاكر بها، وإنما تسعى لتحقيق هدف فى التحصيل للدراسة من خلال أن تضع الهدف من تحصيل مادة معينة ولا تتركها حتى تتمكن من الانتهاء من هذا الهدف بالتحصيل.

وتابعت ملك، أن الدروس الخصوصية لها دور كبير أيضا فى التحصيل الدراسى حتى تتمكن من الوصول إلى التحصيل الكامل، مؤكدة أن الهدف والسعى والإرادة هى أساس التفوق دائما، وأنه إذا كنت تحصل على دروس دون الاجتهاد فهذا لن يحقق أى شىء.

وأكدت ملك أن دور الأسرة أهم دور فى التفوق الدراسى، مقدمة الشكر والتقدير الكامل لأسرتها على ما قدمته من تعب طوال الدراسة حتى تمكنت من التفوق والحصول على المركز الاول على مستوى الجمهورية، مناشدة كل أسرة بأن تواصل المتابعة لأبنائها كى يحققون التقدم والتفوق.