المنوفية تحصد 3 مراكز ضمن أوائل الجمهورية بالثانوية العامة

المنوفية – فريق المحافظات

حصدت محافظة المنوفية 3 مراكز ضمن أوائل الجمهورية بالثانوية العامة، بالشعبة العلمية علوم ورياضة وفى مدارس المتفوقين stem حيث حصلت الطالبة ملك عبدالفتاح محمود الشبشيرى، على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمى علوم، والحاصلة على مجموع 402 من إجمالى المجموع بالثانوية العامة 410 درجة .

وقالت ملك أنها كانت تبحث عن مؤتمر وزير التربية والتعليم حتى تتابع الاوائل، وفوجئت بأن أسمها من ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية، معبرة أنها فرحة كبيرة قائلة ان اليوم هو أفضل يوم فى عمرها، وأن الأسرة سعدت كثيرا بتلفى الخبر، مؤكدة أن السعى والاجتهاد والتوكل على الله والاخذ بالأسباب هى أهم الأدوات للتفوق، مؤكدة انها ستلتحق بكلية الطب البشرى شعبة الجراحة العامة، والتى ترى أنها ستكون جراحة متميزة خلال الفترة القادمة .

وحصل الطالب محمود مجدى السيد جعفر على المركز الرابع مكرر، على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، شعبة العلمى رياضة، بمجموع ٤٠٤ درجة، مؤكدا انه سيلتحق بكلية الهندسة وان مثلة الأعلى هو الدكتور أحمد زويل، وأنه يسعى أن يكون مهندسا متميزا .

كما حصل الطالب محمود مجدى السيد جعفر على المركز الرابع مكرر،على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، شعبة العلمى رياضة، بمجموع ٤٠٤ درجة .

وقال محمود، أنه تلقى خبر حصوله على المركز الرابع مكرر، من المؤتمر الصحفى للوزير، وكانت والدته بجواره، الأمر الذى كانت معه الفرحة والبكاء واحتضنتى امى من البكاء والفرحة، مؤكد انه سيلتحق بكلية الهندسة وان مثلى الأعلى هو الدكتور أحمد زويل، وأنه يسعى أن يكون مهندسا متميزا .

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا. (هيبر لينك)

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.