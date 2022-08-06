العثور على جثة موظف ضمن 3 غرقوا فى مياه النيل أثناء الصيد بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

عثرت فرق الإنقاذ النهرى، اليوم، السبت، على جثة غريق ضمن الثلاثة الذين لقوا مصرعهم غرقاً أثناء محاولة الصيد فى مياه النيل بالقرب من قرية غرب سهيل بمدينة أسوان.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانتشال جثة شخص يدعى "صلاح.م.ى" ، موظف، أحد الثلاثة المفقودين منذ 5 أيام، بعد تعرض مركبهم للغرق فى مياه النيل بالقرب من قرية غرب سهيل أثناء محاولتهم الصيد.

ومن جانبه، أكد أشرف عطية محافظ أسوان، تضامن المحافظة الكامل مع أسر ضحايا 3 من الشباب تعرضوا للغرق نتيجة تعرض مركب صيد صغير( سمبك) الذى كان يستقله هؤلاء الشباب للغرق أمام قرية غرب سهيل.

كما قرر أشرف عطية، صرف إعانات مالية عاجلة لأسر المفقودين مع توزيع مساعدات غذائية لحين صرف التعويضات المقررة من مديرية التضامن الاجتماعي طبقاً للقواعد القانونية المنصوصة لذلك.

وتفقدت غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، موقع حادث الغرق، حيث التقت بأسر وأهالى المفقودين، والتى أوضحت لهم بأنه سيتم الاستمرار في عمليات البحث عن المفقودين لحين انتشالهم حيث قام 5 غطاسين بأعمال البحث بأشراف من شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى.

وأشارت إلى أنه تم أيضاً استقدام 10 غطاسين آخرين من محافظة الأقصر لدعم الجهود وتكثيف البحث عن المفقودين في ظل صعوبة الغطس في موقع الحادث لوقوعه بمنطقة دوامات مائية لقربه من فتحات خزان أسوان والصخور الجرانيتية و الجزر النيلية.