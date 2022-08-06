اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 07:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: معظم الدول لا تدعم الغرب والعقوبات ضد روسيا

السبت، 06 أغسطس 2022 06:00 ص
الصين: معظم الدول لا تدعم الغرب والعقوبات ضد روسيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد السفير الصيني لدى فرنسا ليو شاى أن معظم الدول لا تدعم تصرفات الحلف الغربى فيما يتعلق بأوكرانيا ولن تنضم إلى العقوبات ضد روسيا.

وقال السفير الصيني: "لا تتفق معظم الدول النامية مع التحالف الغربى فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية ولا تؤيد فرض عقوبات على روسيا".

ونوه إلى أن الولايات المتحدة "تفقد نفوذها بشكل متزايد، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ". ولهذا فإن الولايات المتحدة تريد إثارة الخلاف في الوضع الإقليمي.

وشدد على أن "هذا ليس في مصلحة دول المنطقة، لكن الولايات المتحدة مهتمة بالحفاظ على هيمنتها".

وأكد على أن "موقف الصين ثابت. بكين تدعو دائما إلى احترام وحدة أراضي وسيادة الدول".

وأضاف: "نحن نؤيد أيضا مراعاة المخاوف المشروعة لكل دولة، بما في ذلك روسيا"، مشيرا إلى أن "السبب الجذري للأزمة الأوكرانية كان توسع الناتو، الذي بدأ في التسعينيات". مؤكدا أن "هذه مشكلة خطيرة لأمن روسيا".

وتابع: "عرضت روسيا على الغرب عدة مرات الجلوس على طاولة المفاوضات لبحث هذه القضية، لكن الولايات المتحدة وحلف الناتو رفضا باستمرار".


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

حريق كبير وحوادث إشعاعية.. روسيا تحذر أوكرانيا من قصف أراضى محطة زابوروجيا النووية

السبت، 06 أغسطس 2022 12:00 ص

أوكرانيا تتهم روسيا بشن ضربات قرب مفاعل نووى فى محطة زابوروجيا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 07:05 م

التشيك تعد خطة لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب

الجمعة، 05 أغسطس 2022 03:16 م

ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا لـ 5 ملايين و274 ألف

الجمعة، 05 أغسطس 2022 03:00 م

مقدونيا الشمالية تنقل سراً طائرات هجومية من طراز سو-25 إلى أوكرانيا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة