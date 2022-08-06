الصين.. تحذير من فيضانات محتملة فى الأحواض الرئيسية للأنهار بالبلاد

كتب خالد إبراهيم

حذرت وزارة الموارد المائية الصينية، من احتمال حدوث فيضانات فى أحواض الأنهار الرئيسة فى البلاد، خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجارى، وذكرت الوزارة أنه خلال هذه الفترة، من المتوقع حدوث فيضانات فى مناطق وروافد معينة فى أحواض نهر سونغهوا ونهر لياوخه، ونهر هايخه، والنهر الأصفر، ونهر اللؤلؤ.

وفى الوقت نفسه، ستعانى معظم مناطق حوض نهر اليانغتسى من الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.

وحثّ لى قوه يينغ وزير الموارد المائية السلطات المحلية على اتخاذ تدابير احترازية للسيطرة على الفيضانات، داعياً إلى بذل الجهود للوقاية من السيول الجبلية، وتعزيز التحذير من الكوارث، وتنظيم عمليات الإجلاء الطارئة للسكان المحليين، وضمان سلامة الخزانات المائية.

وفيما يتعلق بالإغاثة من الجفاف، أكد لى ضرورة بذل الجهود لضمان سلامة مياه الشرب للناس وتلبية الطلب على مياه الرى لمحاصيل الخريف.