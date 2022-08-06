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على المستوى المركزي..

الصحة: تنشيط فريق الاستجابة السريعة للكشف عن جدرى القرود

السبت، 06 أغسطس 2022 02:00 ص
الصحة: تنشيط فريق الاستجابة السريعة للكشف عن جدرى القرود الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عدم ثبوت أى حالات إيجابية لمرض جدرى القرود بمصر حتى الآن.
 
وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إصدار دليل إرشادي متكامل للمرض، وتحديثه طبقا لمستجدات الوضع الوبائي العالمي والإقليمي ونشره على جميع المحافظات.
 
وأوضح أنه تم تدريب جميع مديريات الشئون الصحية على الدليل الإرشادي، وتنشيط فريق الاستجابة السريعة على المستوى المركزي، وتنشيط رصد المرض بجميع منافذ الدخول وترقب وصول أي حالات مُشتبهة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعزل وإحالتها إلى أقرب مستشفى حميات، وتوفير الكواشف اللازمة لفحص الحالات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

الصحة

جدرى القرود

المحافظات

الوضع الوبائى

اليوم السابع بلس

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