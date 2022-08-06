السيطرة على حريق بمحول كهرباء دون خسائر بشرية بحى ثالث الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها بالتنسيق مع كافة المرافق العامة والجهات المعنية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تَلقَّت مساء اليوم السبت، الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية، بلاغًا من إحدى المواطنات بوجود حريق بمحول كهرباء، بجوار عمارة 9 بمساكن أعضاء هيئة التدريس بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ والتواصل مع الجهات المعنية، وتم فصل التيار الكهربائي عن طريق شبكة الكهرباء، والدفع بـ2 سيارة إطفاء من الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه، كما قام رئيس حي ثالث بمتابعة الحريق وتوفير المعدات والفنيين التابعين للحي.

وأكد اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، أنه تم الاستجابة للبلاغ بشكل عاجل وفوري دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، والخسائر المادية تقتصر فقط على محول الكهرباء، وجاري العمل على إصلاحها عن طريق شبكة كهرباء الشيخ.