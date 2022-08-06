السياحة والسفارة المصرية في بولندا تعقدان لقاء مع ممثلي القطاع البولندى

بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والسفارة المصرية فى بولندا، شاركت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة فى اللقاء الذى تم عقده عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع ممثلى القطاع السياحى البولندى.

شارك فى اللقاء السفير حاتم تاج الدين سفير مصر فى بولندا، والسفير Michael Labenda سفير بولندا بالقاهرة، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد فرج الملحق السياحى بالمكتب السياحى المصرى فى ألمانيا والمشرف الإدارى والمالى على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها، وممثلون عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ووزارة الطيران المدنى وغرفتى شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية.

ويأتى هذا اللقاء فى ضوء حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع شركاء المهنة من مختلف الأسواق السياحية لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق إلى المقصد السياحى المصري.

واستهلت نائب الوزير اللقاء بالإشارة إلى أهمية السوق البولندى بالنسبة للسياحة المصرية حيث يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر، وأوضحت أن الهدف من هذا اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتعرف على مقترحات الجانب البولندى لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البولندى إلى مصر.

كما استعرضت أبرز التطورات التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر، والتى من بينها الجهود التى تبذلها الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين بالمنشآت الفندقية والتى من بينها إعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC).

وتحدثت أيضا عن التجهيزات والاستعدادات السياحية التى يتم تنفيذها فى إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "Cop 27" فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل وما تشهده حالياً المدينة من تطورات للتحول إلى مدينة صديقة للبيئة وذلك من خلال عدة خطوات من بينها العمل على تحويل المنشآت الفندقية والسياحية بها إلى خضراء وذلك تماشيا مع التوجه العالمى بالاهتمام بالسياحة الخضراء والمستدامة.

كما تطرقت للحديث عن التيسيرات الخاصة بتأشيرات دخول السائحين لمصر، الخط الساخن للوزارة 19654 الذى يعمل على مدار الساعة للتعرف على أية شكاوى أو مقترحات من السائحين والرد على استفساراتهم.

وعن الترويج والتسويق للمقصد السياحى المصرى، أشارت نائب الوزير إلى حملات الترويج التى تطلقها الوزارة وتلك المشتركة مع شركاء المهنة.

ومن جانبه، أكد سفير مصر فى بولندا على العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وبولندا على مدار سنوات وفى مختلف المجالات.

وأوضح أن مصر من المقاصد السياحية الهامة بالنسبة للسائح البولندى لما تزخر به من منتجات سياحية متنوعة، كما أشار إلى البعثات الأثرية البولندية التى ساهمت فى عدد من الاكتشافات الأثرية الهامة فى مصر.

كما أعرب سفير بولندا بالقاهرة عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصرى لزيادة الحركة السياحية من بولندا إلى مصر ومواجهة أية تحديات تعوق ذلك خاصة فى ضوء اهتمام السائح البولندى بالمقصد المصرى.

وخلال اللقاء، أكد ممثلو القطاع السياحى البولندى على حرصهم على زيادة أعداد السائحين البولنديين الوافدين لمصر وأنهم على تعاون مستمر مع المكتب السياحى المصرى المسئول عن السوق البولندى لتحقيق ذلك من خلال عدد من الآليات والبرامج التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.