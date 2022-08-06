اليوم السابع
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السبت، 06 أغسطس 2022 05:20 م
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السجن المؤبد لمزارع و5 سنوات لـ 4 آخرين فى اتهامهم بقتل شخص بسوهاج

السبت، 06 أغسطس 2022 05:05 م
السجن المؤبد لمزارع و5 سنوات لـ 4 آخرين فى اتهامهم بقتل شخص بسوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "أص" مزارع، بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهمين "م، ص" ، "ع،ص"، "ع،ص"،"ر،ع" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات على أرض زراعية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي ، وعضوية المستشارين  شريف الزاوى، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن، وأحمد سعد.

 

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2020 م ، بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه "ك،م" مع سبق الاصرار والترصد بأن قاموا بإطلاق الاعيرة النارية من  "بنادق آلية" عليه  حتى لقى مصرعه فى الحال بسبب خلافات على ارض زراعية بدائرة مركز طهطا .

وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 

 


محكمة جنايات سوهاج

المستشار عماد سامي

مركز طهطا

سوهاج

جنيات سوهاج

طهطا

السجن المؤبد



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