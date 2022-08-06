السجن المؤبد لمزارع و5 سنوات لـ 4 آخرين فى اتهامهم بقتل شخص بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي ، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأمين لظمى، بأمانة سر محمد عبدالحميد حسن، وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2020 م ، بدائرة مركز طهطا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة قتل المجني عليه "ك،م" مع سبق الاصرار والترصد بأن قاموا بإطلاق الاعيرة النارية من "بنادق آلية" عليه حتى لقى مصرعه فى الحال بسبب خلافات على ارض زراعية بدائرة مركز طهطا .

وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.