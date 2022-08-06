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السادس أدبى بالإسكندرية: لم أتوقع أن أكون من الأوائل وأمنيتى الالتحاق بكلية الألسن

السبت، 06 أغسطس 2022 11:08 ص
السادس أدبى بالإسكندرية: لم أتوقع أن أكون من الأوائل وأمنيتى الالتحاق بكلية الألسن أوائل الشعبية الأدبية
الإسكندرية جاكلين منير

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قالت أروى عبد المحسن محمد ،الطالبة بمدرسة الباكتوشى الثانوى المشتركة بالإسكندرية،والحاصلة على المركز السادس مكرر فى أوائل الثانوية العامة الشعبة الآدبية ، أنها لم تتوقع حصولها على هذا المركز من الآوائل ،حيث فوجئت بإعلان إسمها ضمن الآوائل فى المؤتمر الصحفى اليوم لوزير التربية والتعليم .

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" شعرت بسعادة كبيرة جدا لذلك،وربنا عوضنى خير ،خاصة وإنى كنت لا أراجع إجاباتى بعد كل إمتحان و النتيجة كانت مفاجأة بالنسبة لى "

وحول ساعات المذاكرة خلال العام الدراسى قالت :" الامر كان نسبى لم أكن أحدد ساعات معينة للمذاكرة ولكنى كنت أبذل ما بوسعى لإستذكار دروسى "

وحول أمنيتها فى المستقبل قالت "أتمنى أن ألتحق بكلية الآلسن ،فهى أمنيتى وهدفى الذى وضعتة أمامة منذ بداية إلتحاقى بالتعليم الثانوى ،وأتمنى موافقة أهلى على إغترابى والدراسة فى الكلية التى إخترتها لنفسى"

و قدمت نصيحة لكل طالب فى الثانوية العامة،أنه لاداعى للرهبة النفسية التى قد تؤثر على مستوى الإستذكار و النجاح ،وأنها تمكنت من كسر الرهبه النفسية والضغوط النفسية للثانوية العامة من خلال مساعدة والدتها التى تعمل مدرسة ،وأشقائها الآكبر منها الذين تمكنوا من عبور الثانوية العامة بنجاح

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس..  اضغط هنا.

- -  يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

 


 

 
 
 

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



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