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الرابع مكرر علمى علوم: "بحمد ربنا على كرمه وكنت بذاكر 10 ساعات"

السبت، 06 أغسطس 2022 12:20 م
الرابع مكرر علمى علوم: "بحمد ربنا على كرمه وكنت بذاكر 10 ساعات" احمد هشام بدوى
أسيوط -هيثم البدرى

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أعرب أحمد هشام بدوى علي الطالب بمدرسة دار حراء بأسيوط عن سعادته بترتيبه الرابع علمي علوم  علي مستوي الجمهورية بعد حصوله علي مجموع 399 مضيفا أنه لم يكن يتوقع حصوله علي هذا الترتيب ولكن كان يتوقع أن يحصل علي مجموع عالي

وأضاف كنت بذاكر 10 ساعات يوميا والحمد لله أسرتي، وفرت لي جو هادئ ومكنش في توتر ولا أي ضغوط من اي نوع وهذا علمني تحمل المسئولية.

وفي الحقيقة اعتمدت علي بعض الدروس الخصوصية وبعض قنوات الوزارة التعليمية وهذا ساعدني بشكل كبير في الامتحانات، وأكتر ماده خفت منها كانت ماده الاحياء، والمذاكرة أساسها الهدوء وعدم التوتر.

وأضاف الدكتور هشام بدوي اننا لم نكن متوقعين هذا الترتيب ولكن الحمد لله ربنا أكرمنا لم نشعر بالتوتر لأنه كان ملتزم بالمذاكرة وده جعلنا لا نتوتر والحمد لله وأدعو ربنا يفرحنا به أكثر.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس..  اضغط هنا. (هيبر لينك) 

- -  يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

 

احمد هشام بدوى علي
احمد هشام بدوى علي

 

الحاصل على المركز الرابع مكرر علمي علوم
الحاصل على المركز الرابع مكرر علمي علوم

 

الرابع مكرر علمي علوم
الرابع مكرر علمي علوم

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

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الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



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