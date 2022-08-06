الرابع علمى علوم على الجمهورية: كنت بذاكر 8 ساعات يوميا

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الطالب إسلام إبراهيم عبد الرؤوف الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية الشعبة العلمية علوم والطالب بمدرسة الشهيد أحمد فوزى عمارة الثانوية بالإسماعيلية فى نتيجة الثانوية العامة، وأكد أنه كان يذاكر 8ساعات يوميا والتحقت بكافة الدروس الخصوصية وأقدم نصيحة لكل طلاب الثانوية العامة متضيعوش وقتكم فى الفاضى واستثمروا كل أوقاتكم وعن أصعب مادة قابلته فى امتحانات الثانوية العامة هى اللغة العربية والأحياء.

وأكد إسلام: أتمنى التحاقى بكلية طب القصر العينى لأن دى أمنية حياتى واللى مخطط لها منذ التحاقى بالثانوية العامة وأضاف أننى سعيد بهذه النتيجة وكنت متوقع اننى سأكون من الأوائل هذا العام فى الثانوية العام واهدى هذا النجاح إلى أسرتي ومدرسينى الذين قدموا لى كل سبل الراحة فى سبيل ان اكون من الأوائل.

وأضاف أنني أحمد الله عزوجل لأنى تعبى فى المذاكرة والامتحانات مرحش هدر والحمد لله على عطاء ربنا لى كما اهدى نجاحى إلى النادى الأهلى لانى اهلاوي متعصب.

والطالب اسلام هو الابن الأكبر لاسرته من بين 5اشقاء واشقائه فى الثانوية والاعدادية والابتدائية والده مهندس بالكهرباء ووالدته مهندسة بالكهرباء.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا. (هيبر لينك)

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.



الرابع علمى علوم على الجمهورية



الرابع على الجمهورية