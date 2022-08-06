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الرابع علمى علوم على الجمهورية: كنت بذاكر 8 ساعات يوميا

السبت، 06 أغسطس 2022 12:43 م
الرابع علمى علوم على الجمهورية: كنت بذاكر 8 ساعات يوميا الرابع علمى علوم على الجمهورية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قال الطالب إسلام إبراهيم عبد الرؤوف الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية الشعبة العلمية علوم والطالب بمدرسة الشهيد أحمد فوزى عمارة الثانوية بالإسماعيلية فى نتيجة الثانوية العامة، وأكد أنه كان يذاكر 8ساعات يوميا والتحقت بكافة الدروس الخصوصية وأقدم نصيحة لكل طلاب الثانوية العامة متضيعوش وقتكم فى الفاضى واستثمروا كل أوقاتكم وعن أصعب مادة قابلته فى امتحانات الثانوية العامة هى اللغة العربية والأحياء.

 وأكد إسلام: أتمنى التحاقى بكلية طب القصر العينى لأن دى أمنية حياتى واللى مخطط لها منذ التحاقى بالثانوية العامة وأضاف أننى سعيد بهذه النتيجة وكنت متوقع اننى سأكون من الأوائل هذا العام فى الثانوية العام واهدى هذا النجاح إلى أسرتي ومدرسينى الذين قدموا لى كل سبل الراحة فى سبيل ان اكون من الأوائل.

 وأضاف أنني أحمد الله عزوجل لأنى تعبى فى المذاكرة والامتحانات مرحش هدر والحمد لله على عطاء ربنا لى كما اهدى نجاحى إلى النادى الأهلى لانى اهلاوي متعصب.

والطالب اسلام هو الابن الأكبر لاسرته من بين 5اشقاء واشقائه فى الثانوية والاعدادية والابتدائية والده مهندس بالكهرباء ووالدته مهندسة بالكهرباء.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس..  اضغط هنا. (هيبر لينك) 

- -  يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.                    

الرابع علمى علوم على الجمهورية
الرابع علمى علوم على الجمهورية

 

الرابع على الجمهورية
الرابع على الجمهورية

 

الطالب إسلام إبراهيم
الطالب إسلام إبراهيم

 

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

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الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



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