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الرابع علمى رياضيات: الحفاظ على الصلاة سر تفوقى ومثلى الأعلى الدكتور أحمد زويل

السبت، 06 أغسطس 2022 11:12 ص
الرابع علمى رياضيات: الحفاظ على الصلاة سر تفوقى ومثلى الأعلى الدكتور أحمد زويل أوائل الشعبة العلمية - رياضة
المنوفية - محمد فتحى

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حالة من الفرحة ملئت منزل الطالب محمد مجدى جعفر الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية علمى رياضة .
 
ويقول الطالب محمد مجدى جعفر الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية علمى رياضة ، سر تفوقى الحفاظ على الصلاة فى أوقاتها.
 
ويؤكد الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية علمى رياضة،كنت أذاكر يوميا مايقرب من 5الى 6 ساعات والتركيز فى أوقات المذاكرة كان من سر التفوق والنجاح.
 
ويشير محمد مجدى الحمد لله حقت حلمى بالتحاق بكلية الهندسة فى الجامعات الحكومية أو كلية الهندسة فى الجامعات الأهلية .
 
ويضيف الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية علمى رياضة، مثلى الأعلى الدكتور أحمد زويل العالم الكبير والحاصل جائزة نوبل.
 
واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
 
كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس..  اضغط هنا. 
- -  يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
 
 
 
 

 


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رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

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لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

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رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة



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