الرئيس السيسي: ننتقى أفضل العناصر للانضمام إلى الكليات العسكرية

كتب محمد عبد العظيم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، خلال تفقده فجر اليوم للكلية الحربية، قائلا: "اسمحوا لى أن أوجه لكم التحية والتقدير والاحترام والمحبة، وأنا عارف أن الكلية خلال الفترة دي هتبقي إن شاء الله تستعد لحدثين مهمين أوى.. الحدث الأول تخرج الكليات العسكرية وأتمنى لكم التوفيق فيه.. والحدث الثاني هو استقبال طلاب الكليات العسكرية الجدد".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الكلية الحربية: "نحن حريصون جدا على أننا ننتقي أفضل العناصر.. وده المعيار الوحيد اللى حريصين عليه.. والبعض يعتقد أن فيه وسيلة للانضمام للكليات العسكرية والقوات المسلحة.. وده أمر يسعدنا.. فيه معايير للقبول بالكليات دي".