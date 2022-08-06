اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 06:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: ننتقى أفضل العناصر للانضمام إلى الكليات العسكرية

السبت، 06 أغسطس 2022 05:08 م
الرئيس السيسي: ننتقى أفضل العناصر للانضمام إلى الكليات العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، خلال تفقده فجر اليوم للكلية الحربية، قائلا: "اسمحوا لى أن أوجه لكم التحية والتقدير والاحترام والمحبة، وأنا عارف أن الكلية خلال الفترة دي هتبقي إن شاء الله تستعد لحدثين مهمين أوى.. الحدث الأول تخرج الكليات العسكرية وأتمنى لكم التوفيق فيه.. والحدث الثاني هو استقبال طلاب الكليات العسكرية الجدد".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الكلية الحربية: "نحن حريصون جدا على أننا ننتقي أفضل العناصر.. وده المعيار الوحيد اللى حريصين عليه.. والبعض يعتقد أن فيه وسيلة للانضمام للكليات العسكرية والقوات المسلحة.. وده أمر يسعدنا.. فيه معايير للقبول بالكليات دي".

 


السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كلمة الرئيس السيسي

الكلية الحربية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة