الرئيس السيسي: نستهدف تحسين حياة 60 مليون مصري فى مبادرة "حياة كريمة"

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مبادرة "حياة كريمة"، قائلا: "احنا بنستهدف حياة 60 مليون لكن حياة كريمة احنا إن شاء الله مستمرين فيها.. ولو ربنا وفقنا فيها يبقى كرم كبير من عند ربنا وعملنا حاجة جميلة لبلدنا، ونحن مستمرون زى ما احنا.. يمكن بنحاول نحوكم إجراءاتنا لمجابهة الظروف الموجودة فى مستلزمات إنتاج أو مشتقات بترولية زادت قيمتها فاحنا بنحاول نعمل ده".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الكلية الحربية: "حياة كريمة ماشية أه.. اللى هما المرحلة الأولى وهتمتد معانا لآخر السنة.. كان هدفنا اننا نخلص فى شهر 6 أو 7 الماضى ولكن مش عشان التمويل لأننا حطينا التمويل وقولنا هنحافظ عليه.. ولكن لإن سلسل التوريد كان لها تأثير فى كثير من الحاجات اللى بنجيبها يعنى لما بنعمل محطات معالجة لما بنعمل أشغال بتحتاج بعض المنتجات اللى بنجيبها من الخارج.. قولنا هسنتحمل الـ6 أشهر القادمة".

وتابع الرئيس السيسي: "الوعى بيتبنى بحاجات كثير أدوات المجتمع بيعملها وأدوات الإنسان بيعملها.. المجتمع بيعمل ايه عندك التعليم عندك الإعلام والأسرة والمؤسسات الدينية ولو حصل أى خلل فى عنصر أو 2 منهم يبقى ليه انعكاس على الشخصية اللى بنتكلم عليها هنا.. الوعى يتشارك فيه الكل مش حد لوحده لكن انتم عندكم الفرصة انكم تعملوا ده فى وحداتكم".

وقال الرئيس السيسى فى نهاية كلمته: "مرة ثانية مبروك وافرحوا وخلوا بالكم من نفسكم وأسركم.. حياة جديدة ان شاء الله تبقى حياة طيبة وهتلاقوا الناس كلها فرحانين بيكم حتى الوحدات اللى هتروحولها هيبقوا مستنيينكم بيعتبروا الضابط اللى جاى جديد ده حاجة عظيمة جدا.. أنا بثق فى شبابنا وفى شاباتنا فى مصر بصفة عامة وطبعا بشباب الجيش بصفة خاص.. مبروك.. ألف مبروك".