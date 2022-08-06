الرئيس السيسي: مصر تدعم سياسة "الصين الواحدة" لصالح أمن واستقرار العالم

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأزمة الصينية والتطورات الأخيرة، قائلا: "ندير سياسة الخارجية وفق ثوابت ثابتة لا تتغير تعتمد على الاستقرار الإقليمي والدولي علشان يهمنا استقرار العالم لصالحنا كلنا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الكلية الحربية: "لدينا سياسة ثابتة تجاه تايوان.. وبنقول إن مصر مع الصين دولة واحدة.. ده لصالح الاستقرار والأمن فى العالم.. ومش محتاجين أزمات أكثر من كده".

وتابع الرئيس السيسي: "الأزمة الروسية الأوكرانية.. الكل تابع اللجنة العربية المنبثقة من جامعة الدول العربية.. وتحركت في اتجاه الاتصال مع روسيا وأوكرانيا في محاولة لتهدئة الأمور والعودة إلى مسار دبلوماسي.. وإيجاد حل سياسي للأزمة بعيدا عن الحرب.. والكل تابع الاتفاق حول خروج الحبوب.. والعالم في حاجة لهذه الحبوب.. وده تطور إيجابي نتمني أنه يستمر".