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الرئيس السيسي لطلاب الكلية الحربية: "مهم التواصل ونتكلم مع بعض"

السبت، 06 أغسطس 2022 05:51 م
الرئيس السيسي لطلاب الكلية الحربية: "مهم التواصل ونتكلم مع بعض" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بلقاء الطلاب الذين سوف يتخرجون من الكلية الحربية هذا العام، قائلا: "مبروك مقدما.. وده حاجة جميلة جدا في حياتكم.. وده بداية لحياة جديدة خالص.. تبدأ الحياة العملية.. وإن شاء الله بالتوفيق".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الكلية الحربية: "لازم التواصل.. أنت مثلا قائد فصيلة أنت عندك عدد من الجنود.. لازم التواصل ومهم أوي أنك تكون على تواصل وتتكلم معاه وتسمع منه.. هو يتكلم وعلمه أنه يتكلم.. ده مسئولية كبيرة جدا في أي موقع وفى الجيش بالذات.. ده مسئولية لحماية الوطن كله وبالتالي الالتزام ده مش بسيط.. المهمة مش قليلة أو بسيطة".

 

 

 

 


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