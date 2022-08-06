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الرئيس السيسي: حرصنا على حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار أو نقص السلع

السبت، 06 أغسطس 2022 05:13 م
الرئيس السيسي: حرصنا على حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار أو نقص السلع الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع الداخلية للبلاد، قائلا: "عاوز أطمئنكم على الأوضاع الداخلية للبلاد.. التعامل خلال الأزمات الأخيرة سواء أزمة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا: كنا حريصين على أن التأثيرات أقل ما يكون على المواطنين.. كنا دايما بنتحرك في الأزمة دي فيما يخص الأوضاع الداخلية أنها لا تؤثر بالنقص على السلع الأساسية ثم التكلفة إلى حد كبير مناسبة للناس".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الكلية الحربية فجر اليوم: "إحنا فى مصر لم نعكس التكلفة الحقيقية للأسعار اللى شهدت قفزة كبيرة.. الحرص كان أن الموضوع ده لا يتعرض له المواطن بشكل مباشر".

 


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