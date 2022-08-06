الرئيس السيسي: القوات المسلحة حمت البلد من كل شر.. ودعمت التنمية

كتب محمد عبد العظيم

عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فخره واعتزازه بالقوات المسلحة، متابعا: أتصور الشعب المصري مقدر جدا الجهد والدور اللى بتقوم القوات المسلحة.. حتى في أوقات الأزمات.. دور القوات المسلحة خلال آخر 10 سنوات دور محتاج مننا كلنا.. كتاب ومفكرين ومثقفين.. إننا نلقي الضوء عليه.. القوات المسلحة حمت البلد دي من كل شر وسوء".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد الكلية الحربية: "الحماية هنا مش دم فقط.. في مواجهة الإرهاب والتطرف.. الحماية في التصدي لعملية دعم وإدارة التنمية مع الحكومة.. جزء أصيل من الدولة بيتشغل بكل قوة من أجل التقدم وتعويض الوقت اللى فاتنا خلال الأزمة من 2011 وحتى الآن".

وتابع الرئيس السيسي: "كل التحية والتقدير والاحترام.. ونسعد قريبا بحفل التخرج من الكلية الحربية.. أنتم الجيل الذي يتولى مسئولية حماية هذا البلد.. أنت قيمة كبيرة أوي".