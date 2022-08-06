"الدولية للطاقة الذرية": دورة تدريبية عن معايير الأمان النووى باللغة العربية

كتبت رحمة رمضان

تنظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دورة تعليمية إلكترونية لمنح نظرة شاملة حول معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، ويتم توفيرها باللغة العربية بالإضافة إلى اللغات الخمس الرسمية للأمم المتحدة، وهي الإسبانية والإنجليزية والصينية والفرنسية والروسية. وهذه الدورة التعليمية، التي كانت متاحة من قبل باللغة الإنجليزية فقط،كما توفّر للمشاركين فهماً أفضل وأوضح لأسس معايير الأمان، وكيفية تطويرها، وكيفية استخدامها وتنفيذها في التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية.

وو أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الدورة مخصصة للهيئات الرقابية وغيرها من المستخدمين لمعايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل المنظمات الراعية المشتركة بالإضافة إلى المنظمات التي تُعنى بتشييد وتشغيل المرافق النووية، وكذلك المنظمات المنخرطة في استخدام التكنولوجيات ذات الصلة بالإشعاع.

وقالت ليدي إيفرار، وهي نائبةً للمدير العام ورئيسةً لإدارة الأمان والأمن النوويين في الوكالة إنّ "معايير الأمان الصادرة عن الوكالة تُشكّل الحجر الأساس لرسالة الوكالة فيما يتعلق بالأمان النووي والإشعاعي. ويعتبر الترويج لتطبيق المعايير أيضاً جزءاً من ولاية الوكالة. وتعد هذه الدورة التعليمية الإلكترونية مبادرة مهمة، ومن المفيد إتاحتها باللغات الرسمية الست للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما سيسمح بالوصول إلى مجموعة أكبر من أصحاب المصلحة في جميع المناطق."

ومعايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي سلسلة من المنشورات التي تنص على المبادئ والمتطلبات والتوصيات الأساسية اللازمة لضمان مستوى عالٍ من الأمان النووي والإشعاعي في جميع أنحاء العالم. ويُعدُّ تنظيم الأمان النووي مسؤولية وطنية، وتساعد معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجهات الرقابية والمشغِّلة على تحقيق أعلى مستويات معايير الأمان.

وتتألف الدورة التعليمية الإلكترونية التي تبلغ مدتها 90 دقيقة من 25 وحدة قصيرة. وهي مجانية ويمكن إكمالها في أي وقت. وعند إتمام الدورة بنجاح، يحصل الحاضرون على شهادة إنجاز يمكنهم تحميلها.

وتُصاغ معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتُنقَّح من خلال عملية صارمة وهي تُمثّل توافقاً دولياً في الآراء بشأن ما يُشكل مستوى عالٍ من الأمان لحماية الناس والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع المؤيِّن. وتشرح الدورة التعليمية الإلكترونية هذه العملية بشكل مفصَّل وتُحدّد الأطراف المعنية في كل مرحلة. إضافةً إلى ذلك، تتوفر المعلومات حول كيفية إيجاد معايير الأمان الصادرة عن الوكالة من خلال التصفح والبحث عبر استخدام الواجهة البينية الإلكترونية للمستخدم بشأن الأمان والأمن النوويين.

الجدير بالذكر أن المنشور الأول للوكالة حول معايير الأمان صدر عام 1958. ومنذ ذلك الحين، توسَّعت سلسلة منشورات معايير الأمان الصادرة عن الوكالة لتشمل أكثر من 130 منشوراً، وهي تغطي سلامة المنشآت النووية، ومصادر الإشعاع في التطبيقات الطبية والصناعية، ونقل المواد المشعة، والتصرُّف في النفايات المشعة، بالإضافة إلى التأهب والتصدي للطوارئ النووية أو الإشعاعية. ويشمل العديد من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، متطلبات مماثلة لتلك التي تنص عليها هذه المعايير وتجعلها ملزمة للأطراف المتعاقدة. وتُشكِّل معايير الأمان، التي تدعمها هذه الاتفاقيات الدولية، ومعايير الصناعة والشروط الوطنية المُفصَّلة، أسساً ثابتة لحماية الناس والبيئة.