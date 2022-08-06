الدكتور محمد الضوينى يشهد حفل تخرج الدفعة 52 بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة

نقل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للحضور خريجى كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة الدفعة 52 ودعواته لهم بالتوفيق والسداد.

وعبر وكيل الأزهر الشريف عن سعادته بوجوده فى احتفالية التخريج نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتورة هناء العبيسي، عميدة كلية طب بنات، قائلًا: هذا الحفل يغمر النفوس بالفرح بهذه الوجوه المشرقة التى ننظر إليها فتشرق قلوبنا بما نراه على وجوه الشباب من بهجة الحياة وأمل المستقبل وسعادة الفوز بالنجاح.

وعبر وكيل الأزهر عن سعادته بالجلوس بين أبنائه الطلاب والحديث معهم فى حفل تخرجهم، مؤكدا أن التاريخ العريق لكلية الطب بجامعة الأزهر يثبت أن الأزهر الشريف مبدع فى فهم رسالة الإسلام وتطبيقها فلم يقف بها عند الدعوة النظرية، ولم يقف عند معالجة الروح والعقل بل تخطى ذلك إلى الدعوة العملية التى تعالج القلب والبدن معا، مشيرا إلى أن هذا ناتج من إدراك الأزهر الشريف أن الإنسان مركب من مادة وروح، وأن المجتمع كما يحتاج إلى عالم بالشريعة ينطق بالأحكام حلالا وحراما فإنه يحتاج إلى طبيب ماهر يهتم بالأحوال صحة ومرضا، لافتا إلى أنه إذا انضم علم الأديان وعلم الأبدان فى إنسان فتلك غاية غالية وهذا هو منهج الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على مر العصور، وهؤلاء هم الأطباء الشيوخ أو الشيوخ الأطباء الذين يملكون من الكفاءة والمهارة ما يقدرون به على مساعدة المجتمع بكل أطيافه بلا تمييز أو تفريق، والمجتمع فى أمس الحاجة إلى هذه النماذج الأزهرية المضيئة التى تتميز عن غيرها فى جمعها بين علوم الدين وعلوم الدنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور خيرى عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام اتحاد الأطباء العرب أمين عام نقابة أطباء مصر السابق، والدكتورة إيمان الشال، وكيل كلية طب البنات لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء فاروق، رئيس قسم الميكروبيولوجى والمناعة الطبية، والدكتور فيصل زايد، مدير وحدة ضمان الجودة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وأسر الخريجين.