اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة تداول منشور واقعة التعدي على شخص في المقابر

السبت، 06 أغسطس 2022 01:06 م
الداخلية تكشف حقيقة تداول منشور واقعة التعدي على شخص في المقابر قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بمنطقة المقابر بالقاهرة.
 
وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم"، مصاب بجروح متفرقة بالجسم"، بتضرره من (6 أشخاص ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بسبب خلافات عائلية بينهم، مما أسفر عن إصابته المنوه عنها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المقابر

اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

قوة امنية



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