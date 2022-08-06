الداخلية تضبط كمية من البانجو بحوزة عنصر إجرامي في الدقهلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 30 كيلو من مخدر البانجو بحوزة عنصر إجرامى بالدقهلية، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، قيام أحد العناصر الإجرامية (مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر "له معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من إحدى الأراضى الزراعية محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو جرام - طبنجة - عدد من الطلقات - هاتف محمول- مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.