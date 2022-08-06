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الخامسة أدبى بسوهاج: سألتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. صور

السبت، 06 أغسطس 2022 02:36 م
الخامسة أدبى بسوهاج: سألتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.. صور الخامسة أدبى بسوهاج تقبل يد والدتها
سوهاج – عمرو خلف ومحمود مقبول

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فرحة غامرة وسعادة لا توصف داخل جنبات منزل الطالبة بسملة محروس الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية شعبة أدبى بمجموع 381 بمدرسة الثانوية بنات بمحافظة سوهاج، حيث عبرت الطالبة عن سعادتها بانها من ضمن أوائل الجمهورية وقالت أنها لم تتوقع ذلك وقام عمها بابلاغها بالنتيجة  وتتمنى أن تكون سفيرة.

وأضافت بسملة أن  اسرتها لها فضل كبير فى التفوق وكانوا يوفرون لها كل الامكانيات المتاحة وسبل الراحة  داخل المنزل حاصة والدها والذى يعمل استاذا بكلية العلوم جامعة سوهاج وفر لها جميع سبل التفوق مشيرة أن لديها 3 أشقاء منهم اثنان فى الجامعات أما والدتها فهى ربة منزل رغم أنها حاصلة على ليسانس اداب قسم اجتماع.

وأضافت أنها سوف تلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مشيرة الى انها كانت تذاكر 18 ساعة يوميا وكانت تحصل على دروس فى أغلب المواد وكانت تحلم بحصولها على مركز متقدم على مستوى المحافظة لكنها فوجئت بحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية وقام اللواء طارق الفقى  محافظ سوهاج بتهنئتها ووكيل وزارة التربية والتعليم مشيرة الى انه سوف يتم تكريمها من قبل المحافظ فى مكتبه خلال الايام القادمة.

وقال والدها الدكتور محروس رشاد الاستاذ بكلية العلوم جامعة سوهاج ان سعادته لا توصف وان ابنته كافحت حتى حققت هدفها وقمنا بتوفير جميع الامكانيات المادية والمعنوية  والنفسية لها فى المنزل وكانت والدتها دائما تقوم برعاياتها وان الفضل لله ثم لتعبها ومجهودها ومدرسيها.

فيما قالت والدتها ان بسملة متفوقة منذ الصغر وانها سعيدة جدا ولم تتوقع حصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية وكانت دائما تعمل على راحتها لكى تحقق التفوق فهى متفوقة فى جميع مراحل التعليم ولم تقصر معها لحظة واحدة وتتمنى لها التفوق فى حياتها المستقبلية.

فيما قال شقيقها زياد بكلية التجارة جامعة سوهاج  أنه سعيد ولم يتفاجىء بانها من ضمن الاوائل حيث انها متفوقة منذ الصغر وتثق فى نفسها جدا وكان دائما يقوم بتشجيعها.

بسمله-رشاد
بسمله رشاد
 
بسمله-محروس-ووالدتها
بسمله محروس ووالدتها
 
بسمله-وفرحة-اهلها
بسمله وفرحة اهلها
 
فرحة-بسمله-واهلها
فرحة-بسمله-واهلها

 

 


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