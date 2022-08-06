ودعت الوزارة - في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم /السبت/ - المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.



وجددت الوزارة، في بيانها، موقف دولة ليبيا الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.