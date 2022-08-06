اليوم السابع
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السبت، 06 أغسطس 2022 06:41 ص
أكرم القصاص
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الجزائر تدين بشدة العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة

السبت، 06 أغسطس 2022 06:00 ص
الجزائر تدين بشدة العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة قصف غزة - أرشيفية
أ ش أ

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أدانت الجزائر بشدة العدوان الغاشم، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، مجددة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني.

وأعربت الجزائر- في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن قلقها البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يضاف إلى سلسلة لا تنتهى من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين؛ في خرق واضح وجلي لجميع المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة. 

وتهيب الجزائر بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي التدخل العاجل؛ لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية، وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


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