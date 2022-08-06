الثاني جمهورية بالثانوية: النظام الجديد مش صعب وشاهدت مباريات برشلونة

دمياط - فريق المحافظات

أكد الطالب إسلام الدويل صاحب المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي علوم، أن النظام الجديد ليس صعبا، لافتا إلى أن عدد ساعات التحصيل الدراسي اليومي لم يكن طويلا.

وأضاف صاحب المركز الثاني في الثانوية العامة: كنت بشاهد مباريات برشلونة، وبخرج مع أصحابي، المهم التركيز والفهم.





واستكمل حديثه: "ما تضغطوش نفسكوا وتتوتروا، الثانوية العامة مش صعبة لو ركزنا وفهمنا".

" أنا عايز اقول لكل ولي أمر بلاش تضغط ابنك".. بهذه العبارة وجه والد الطالب إسلام الدويل صاحب المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي علوم كلامه لأولياء الأمور، لافتا إلى أنه لم يكن متوترا، وأن ذلك ساعد بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف قائلا: "شجعوا أبناءكم، والضغط لا يولد طالب ناجح".

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.