اليوم السابع
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الثانية على الثانوية العامة أدبى: صرخت لما عرفت النتيجة وبابا قال لى فخور بيكى

السبت، 06 أغسطس 2022 12:18 م
الثانية على الثانوية العامة أدبى: صرخت لما عرفت النتيجة وبابا قال لى فخور بيكى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم
كتب محمود راغب

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أعربت ساندى معاذ مقبول محمد عبد اللطيف، الثانية على الجمهورية بالثانوية العامة شعبة أدبى، من محافظة القاهرة، عن بالغ سعادتها، بعد إعلانها ضمن أوائل الثانوية العامة، لافتة إلى أنها قابلت الخبر بالفرحة الشديدة، والسعادة انتشرت داخل المنزل بالكامل.

وقالت الثانية على الجمهورية بالثانوية العامة، في تصريحات خاصة لليوم السابع: صرخت أول ما عرفت النتيجة، والبيت كله فضل يصرخ وسجدت لربنا وبابا قلى أنا فخور بيكى".

وتابعت: نفسى طول عمرى أدخل السلك الدبلوماسي، وإن شاء الله هدخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية، لافتة إلى أن فترة الثانوية العامة كانت فترة صعبة والموضوع كان تحدى بالنسبة ليا".

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا
طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "
وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس..  اضغط هنا.
- -  يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
 
 

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022

اليوم السابع بلس



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