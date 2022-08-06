الثالث مكرر علمي رياضة: "ما حدش بلغني بالنتيجة ووالدي عرفها بالصدفة"

سادت حالة من الفرحة في أسرة الطالب محمد عاطف عبد الموجود الشيمي الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة ابن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فور علمهم بالنتيجة وحصل نجلهم على هذا المركز بين الأوائل.

وأضاف الطالب لـ اليوم السابع أنه متواجد الآن في كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها لاجراء الاختبارات ولم يكن يعلم بها لولا الصدفة.

وأشار إلى أن والده تلقي اتصالا هاتفيا من احد الاقارب يبلغه بالنتيجة وانه من الأوائل ، مشيرا أن والده يعمل مهندس الكترونيات ولديه شقيقان غيره احدهما بكلية الطب والثاني بكلية الصيدلة.

وأضاف والده، أنه سيلتحق بكلية الهندسة، مشيرا إلى أنه كان يذاكر لفترات قليلة متفاوته وكان علي قدر كبير من الثقة في التفوق وان يكون من المتفوقين رغم مخاوف الأسرة من عدم حصوله على مجموع عالي يجعله في صفوف العشر الأوائل نظرا لقله عدد ساعات المذاكرة وكان يعوض ذلك بالدروس الخصوصية في كل المواد