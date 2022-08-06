الثالث مكرر علمي رياضة: "ما حدش بلغني بالنتيجة ووالدي عرفها بالصدفة"

سادت حالة من الفرحة في أسرة الطالب محمد عاطف عبد الموجود الشيمي الثالث مكرر علمي رياضة في الثانوية العامة ابن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فور علمهم بالنتيجة وحصل نجلهم على هذا المركز بين الأوائل.
وأضاف الطالب لـ اليوم السابع أنه متواجد الآن في كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها لاجراء الاختبارات ولم يكن يعلم بها لولا الصدفة.
وأشار إلى أن والده تلقي اتصالا هاتفيا من احد الاقارب يبلغه بالنتيجة وانه من الأوائل ، مشيرا أن والده يعمل مهندس الكترونيات ولديه شقيقان غيره احدهما بكلية الطب والثاني بكلية الصيدلة.
وأضاف والده، أنه سيلتحق بكلية الهندسة، مشيرا إلى أنه كان يذاكر لفترات قليلة متفاوته وكان علي قدر كبير من الثقة في التفوق وان يكون من المتفوقين رغم مخاوف الأسرة من عدم حصوله على مجموع عالي يجعله في صفوف العشر الأوائل نظرا لقله عدد ساعات المذاكرة وكان يعوض ذلك بالدروس الخصوصية في كل المواد
وأعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا
طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "
وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:
- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا. (هيبر لينك)
- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.
- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.
- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.
- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.
- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.
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