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التعليم العالى: بدء الدراسة بجامعة الزقازيق الأهلية أكتوبر المقبل

السبت، 06 أغسطس 2022 01:33 م
التعليم العالى: بدء الدراسة بجامعة الزقازيق الأهلية أكتوبر المقبل جامعة الزقازيق الأهلية
كتب محمد صبحى

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تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.
 
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور  أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. عثمان السيد شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول استعدادات جامعة الزقازيق الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023. 
 
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التقرير أوضح جاهزية جامعة الزقازيق الأهلية لبدء الدراسة في العام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث تقدم كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة)، وتقدم كلية الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، وتقدم كلية الهندسة برنامجي (الميكاترونيك، هندسة الإنشاءات وإدارة التشييد)، وتقدم كلية الحاسبات والمعلومات (برنامج نظم معلومات الطيران). 
 
وأضاف المُتحدث الرسمي للوزارة أن جامعة الزقازيق الأهلية تقع في مدينة المعرفة بالعاشر من رمضان، وتُقام على مساحة 44 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.7 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية. 
 
وأضاف المُتحدث الرسمي أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المباني، تشمل (المبانى الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية)، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.
 
هذا، وسوف تعلن جامعة الزقازيق الأهلية عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الفترة القادمة.
 
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التعليم العالى

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جامعة الزقازيق الأهلية

تنسيق الجامعات



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