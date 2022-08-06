اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة فتاة عثر عليها داخل سيارة في الهرم

السبت، 06 أغسطس 2022 11:01 م
التصريح بدفن جثة فتاة عثر عليها داخل سيارة في الهرم اسعاف - ارشيفية
أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة فتاة عثر عليها داخل سيارة ملاكى بمنطقة الهرم ، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهرى على الجثمان ، وتبين من تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية.

فيما كشفت مناظرة النيابة العامة للجثمان خلوها من أية إصابات ظاهرية، وجارى تكثيف التحريات للتأكد من سبب الوفاة نتيجة تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل سيارة بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة فتاة داخل سيارة ملاكى، لا توجد بها أية إصابات ظاهرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والتوصل لهوية الفتاة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

 


امن الجيزة

النيابة العامه

جثة فتاة

تحريات المباحث



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