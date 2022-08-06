البيت الأبيض: المناورات الصينية بمحيط تايوان استفزازية وغير مسؤولة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال البيت الأبيض، إن المناورات الصينية بمحيط تايوان استفزازية وغير مسؤولة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، هاجم نانسي بيلوسي، بعد الزيارة التي أجرتها إلى تايوان، واصفا إياها بـ"الغبية"، وقال ترامب اليوم، السبت، خلال تجمع حاشد فى ولاية ويسكونسن: "والآن نانسي بيلوسي المجنونة. ماذا يحدث؟ ماذا كانت تفعل في تايوان؟ حلمت الصين به. لقد أعطتهم العذر الذى كانوا ينتظرونه"، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وزارت رئيس مجلس النواب الأمريكي تايوان مساء الثلاثاء الماضي، حيث تعد أكبر مسؤول أمريكي يزور الجزيرة خلال الـ 25 عاما الماضية.

وأثارت زيارة بيلوسي غضب الصين التي تعتبر تايوان جزيرة تابعة لها.

وكان ترامب، علق الثلاثاء الماضي، على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان بقوله إنها "تسبب المتاعب دائمًا".