اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البرلمان العربى: العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة تحد صارخ للقانون الدولى

السبت، 06 أغسطس 2022 03:00 ص
البرلمان العربى: العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة تحد صارخ للقانون الدولى القصف فى غزة - أرشيفية
وكالات

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أدان البرلمان العربي بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الغاشم" على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الجمعة.

واستكر في بيان "استهداف إسرائيل للمدنيين العزل، والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال".

وحمل البرلمان العربي "سلطات الاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات أهدافا مدنية بقطاع غزة، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".

ودعا البرلمان العربى المجتمع الدولي الى "التدخل العاجل لوقف هذا التصعيد والعدوان السافر على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى الأطفال والنساء، وتوفير الحماية المدنية لهم".


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