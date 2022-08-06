الإسكان: طرح وحدات إدارية ومهنية ومحال تجارية بمدينتى السادات وبني سويف

كتب أحمد حسن

أكد المهندس خالد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين (١٣م٢ : ۲۹۷م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، و3 وحدات مهنية وإدارية بمساحة (٦٨م٢) للوحدة بالحي السكني الثاني بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.

وأضاف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم طرح 20 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (۳۳ م٢ : ١٢١ م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 14/9/2022.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقرى جهازى المدينتين لمن يرغب من المواطنين بالمشاركة في المزاد.