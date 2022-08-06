الإحصاء: 157 مليون دولار واردات اللحوم فى إبريل الماضى

كتب: مدحت عادل

شهدت واردات مصر اللحوم ارتفاعا فى شهر إبريل الماضى، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت قيمة واردات اللحوم نحو 157 مليونا و92 ألف دولار، بينما كانت نحو 85 مليونا و685 ألف دولار فى شهر إبريل عام 2021، بزيادة بلغت 71 مليونا و407 آلاف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات اللحوم كانت ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و115 مليون دولار فى شهر إبريل الماضى، مقابل مليار و157 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 42 مليون دولار.

وشملت قائمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة كلا من ابقار وجواميس حية بقيمة 23 مليون و136 ألف دولار فى ابريل الماضى، مقابل 7 ملايين و799 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 15 مليونا و337 ألف دولار، إلى جانب واردات التفاح الطازج بقيمة بلغت نحو 30 مليونا و454 ألف دولار فى شهر إبريل الماضى، مقابل 31 مليونا و547 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ مليون و93 ألف دولار.