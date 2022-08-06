الأول على الجمهورية بالدمج: تدربنا جيدا على نظام الثانوية العامة الجديد

كتب ـ محمد الأحمدى

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

وقال الطالب كيرلس سامح حسنى الحاصل على المركز الأول من طلاب الدمج بمدرسة الكرمة الثانوية الخاصة للغات شعبة الرياضيات والحاصل على 368.5 درجة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فرحة إعلان اسمه في فيديو الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على الصفحة الرسمية للوزارة كبيرة جدا لم يكن يتوقعها ولا أحد أفراد أسرته.

وحول النظام الجديد للثانوية العامة قال، إنه كان مستعد بشكل جيد، وأن الوزارة دربت الطلاب عليه، وكان ينظم جدول مذاكرة لليوم الدراسى، مؤكدا أنه لم يكن هناك قلق أو خوف وكان نظام الامتحان مدرب عليه جيداً.

وعن طموحه فى الدراسة الجامعية قال، إنه يتمنى دخول كلية حاسبات ومعلومات، لأنه يحب مجال علوم الكمبيوتر.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع"..

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.