الأول على الجمهورية بالدمج: تدربنا جيدا على نظام الثانوية العامة الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.
وقال الطالب كيرلس سامح حسنى الحاصل على المركز الأول من طلاب الدمج بمدرسة الكرمة الثانوية الخاصة للغات شعبة الرياضيات والحاصل على 368.5 درجة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فرحة إعلان اسمه في فيديو الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم على الصفحة الرسمية للوزارة كبيرة جدا لم يكن يتوقعها ولا أحد أفراد أسرته.
وحول النظام الجديد للثانوية العامة قال، إنه كان مستعد بشكل جيد، وأن الوزارة دربت الطلاب عليه، وكان ينظم جدول مذاكرة لليوم الدراسى، مؤكدا أنه لم يكن هناك قلق أو خوف وكان نظام الامتحان مدرب عليه جيداً.
وعن طموحه فى الدراسة الجامعية قال، إنه يتمنى دخول كلية حاسبات ومعلومات، لأنه يحب مجال علوم الكمبيوتر.
الطالب كيرلس
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