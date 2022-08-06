اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 12:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأول على الثانوية العامة: سر تفوقى علاقتى بربنا ثم أخى الأكبر ودعمه لى

السبت، 06 أغسطس 2022 11:14 ص
الأول على الثانوية العامة: سر تفوقى علاقتى بربنا ثم أخى الأكبر ودعمه لى الطالب لؤى أحمد فوزى
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الطالب لؤى أحمد فوزى من أوائل الثانوية العامة علمى علوم من قرية بوق مدرسة الثانوية القوصية بنين عن سعادته بتفوقه.

وقال لؤى أحمد فوزى إن كرم ربنا علىّ كبير أن أكون من أوائل الشهادة الثانوية العامة وحلم لم أتوقعه، ولكن فضل ربنا كبير وعلاقتي بربنا هو سر تفوقى ودعم أخى الأكبر وهو دكتور بكلية الطب جامعة أسيوط وتوجيهاته لى بكل الخطوات فى المذاكرة فكان دعم كامل منه عن أمنيتى أن أكون دكتور شاطر أساعد بلدى مصر.

وأضاف لؤى، أن أهم شيء تنظيم الوقت والنوم ومراجعة المواد باستمرار والاعتماد على الله فى كل شئ هو سر التفوق والنجاح.

وعن أسرتى المتواضعة مكونه من 8 أفراد الوالد مدرس والوالدة مدرسة واخى الاكبر دكتور بكلية الطب جامعة أسيوط وباقى افراد الاسرة فى مراحل التعليم والحمد لله على نعمه وكرمه لى ان اكون من أوائل الثانوية العامة بقدم الشكر لكى من قدم لى الدعم ولو بكلمة.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "
 

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس..  اضغط هنا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

 

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022



الموضوعات المتعلقة

أوائل الثانوية العامة بمدارس المتفوقين والحالات الخاصة (أسماء)

السبت، 06 أغسطس 2022 11:10 ص

وزير التعليم يعلن نتيجة الثانوية العامة 2022.. 75.04% نسبة النجاح.. طارق شوقى: إتاحة النتيجة عبر موقع "اليوم السابع" الساعة 12 ظهرا.. ويعلن قائمة أسماء الأوائل للشعبتين

السبت، 06 أغسطس 2022 11:09 ص

الأولى ثانوية عامة مكفوفين بالإسكندرية: حلمي الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

السبت، 06 أغسطس 2022 11:09 ص

الأولى بالثانوية العامة في الإسكندرية: الفضل فى تفوقى يرجع لأسرتى والمعلمين

السبت، 06 أغسطس 2022 11:06 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة