الأولى على الجمهورية بالمنوفية: أحلى يوم فى حياتى وسألتحق بكلية الطب

المنوفية – فريق المحافظات

حالة من الفرحة العارمة سيطرت على منزل الطالبة ملك عبدالفتاح محمود الشبشيرى، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمى علوم، والحاصلة على مجموع 402 من إجمالى المجموع بالثانوية العامة 410 درجة .

وقالت ملك إنها كانت تبحث عن مؤتمر وزير التربية والتعليم حتى تتابع الاوائل، وفوجئت بأن أسمها من ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية، معبرة أنها فرحة كبيرة قائلة ان اليوم هو أفضل يوم فى عمرها، وأن الأسرة سعدت كثيرا بتلفى الخبر .

وأضافت ملك، أنها كانت لا تحدد عدد الساعات التى تذاكر بها، وإنما تسعى لتحقيق هدف فى التحصيل للدراسة من خلال أن تضع الهدف من تحصيل مادة معينة ولا تتركها حتى تتمكن من الانتهاء من هذا الهدف بالتحصيل .

وتابعت ملك، أن الدروس الخصوصية لها دور كبير أيضا فى التحصيل الدراسى حتى تتمكن من الوصول إلى التحصيل الكامل، مؤكدة أن الهدف والسعى والإرادة هى أساس التفوق دائما، وأنه إذا كنت تحصل على دروس دون الاجتهاد فهذا لن يحقق أى شىء .

وأكدت ملك أن دور الأسرة أهم دور فى التفوق الدراسى، مقدمة الشكر والتقدير الكامل لأسرتها على ما قدمته من تعب طوال الدراسة حتى تمكنت من التفوق والحصول على المركز الاول على مستوى الجمهورية، مناشدة كل أسرة بان تواصل المتابعة لأبنائها كى يحققون التقدم والتفوق.

وأضافت ملك أن السعى والاجتهاد والتوكل على الله والاخذ بالأسباب هى أهم الأدوات للتفوق، مؤكدة انها ستلتحق بكلية الطب البشرى شعبة الجراحة العامة، والتى ترى أنها ستكون جراحة متميزة خلال الفترة القادمة .

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا. (هيبر لينك)

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.