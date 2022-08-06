الأولى بالثانوية العامة في الإسكندرية: الفضل فى تفوقى يرجع لأسرتى والمعلمين

الإسكندرية أسماء على بدر

قالت عائشة حسن طه، الأولى على محافظة الإسكندرية أدبى والثالث مكرر على مستوى الجمهورية، إنها فوجئت بتداول اسمها على السوشيال ميديا وصديقتها أبلغتها منذ قليل والفرحة لم تسعها .

وأضافت لليوم السابع، أن الفضل فى تفوقها هو أسرتها ومعانيها فى المدرسة بمدرسة هدى شعراوى بالإسكندرية التابعة لإدارة شرق، كما أنها كانت تقوم بتنظيم وقتها بشكل طبيعى حتى استطيع أن توفق بين حياتها وكذاكرتها دون تضييق.

وأوضحت أنها كانت الأولى على المدرسة فى الصف الثانى الثانوى واعتادت التفوق طوال حياتها.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "



وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.