الأولاد يتفوقون على البنات فى الثانوية العامة.. 22 مركزا مقابل 14 بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

تفوق الأولاد على البنات فى نتيجة الثانوية العامة والتى تم اعتمادها اليوم، بصورة كبيرة على عكس السنوات الماضية والتى كانت البنات قد حققن المراكز المتقدمة.

ويرصد اليوم السابع الإحصائية الكاملة لترتيب الأوائل على مستوى الجمهورية ليصل عدد الحاصلين على المراكز المتقدمة من الاولاد 22 مركز فى مقابل 14 مركز للبنات.

وضمت أسماء الأولاد كلا من " مهند محمد شعبان محمود الرابع مكرر الشعبة الادبية 382 الجيزة، أحمد سمير عبدالعزيز السيد مصطفى السادس الشعبة الادبية 380 القاهرة، عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد الأول شعبة علمى رياضة 407 الشرقية، أحمد سامى محمود السيد القبلى الثالث علمى رياضة 405 الغربية، محمد عاطف عبدالموجود الشيمى الثالث مكرر علمى رياضة 405 الغربية، مارك ناجح ملاك الرابع علمى رياضة 404 المنيا، محمود مجدى السيد جعفر الرابع مكرر علمى رياضة 404 المنوفية، محمود نعمان عبدالمجيد الفيل الرابع مكرر علمى رياضة 404 البحيرة، مروان أحمد سمير محمد على الشامى الرابع مكرر علمى رياضة 404 القاهرة، اسلام فتحى فتحى إبراهيم الثانى علمى علوم 401 دمياط، عمر السيد محمود عبدالقادر داود الثانى مكرر علمى علوم 401 الغربية، محمد أشرف كمال خليل عبدالله الثانى مكرر علمى علوم 401 الشرقية، محمد أيمن نصر متولى السيد البرقى الثالث مكرر علمى علوم 400 الدقهلية، أحمد هشام بدوى على الرابع علمى علوم 399 كفر الشيخ، إسلام إبراهيم عبدالرؤوف محمد الهادى الرابع مكرر علمى علوم 399 الاسماعيلية، خالد محمد عوض عبدالرؤوف الرابع مكرر علمى علوم 399 البحيرة، كيرلس خالد برتلة شنودة الرابع مكرر علمى علوم 399 سوهاج، كيرلس نسيم عازر خليل الرابع مكرر علمى علوم 399 قنا، لؤى أحمد فوزى عبدالحافظ الرابع مكرر علمى علوم 399 اسيوط، يوسف محمود السيد أبو سريع نور الرابع مكرر علمى علوم القليوبية، أسامة محمد سعد فتحى محارم 663.78 الاسكندرية، عمر مختار جابر صقر 650.60 المنوفية.

فيما ضمت أيماء البنات كلا من " زينب أكرم حسن حميدة الأولى على الشعبة الأدبية بمجموع 387 الفيوم، ساندى معاذ مقبول محمد عبداللطيف الثانية الشعبة الادبية بمجموع 384 القاهرة، أمنية إبراهيم السيد محمد عيد الثالثة الشعبة الادبية 383 الدقهلية، عائشة حسن طه حسن عبدالصادق الرابعة الشعبة الادبية383 الاسكندرية، سوسن رالى سراج الدين محمد الرابعة مكرر الشعبة الادبية 382 الدقهلية، بسملة محروس رشاد أحمد الخامسة الشعبة الادبية 381 سوهاج، أروى عبدالمحسن محمد عبدالسلام السادس مكرر الشعبة الادبية 380 الاسكندرية، لبنه أحمد فؤاد محمد محسن السادس مكرر الشعبة الادبية 380 الجيزة، مريم محمد أحمد إسماعيل على السادس مكرر الشعبة الادبية 380 القليوبية، مريم حسن عبدالمنعم عويس الثانى علمى رياضة 406 الجيزة، ندى محمود عبدالمولى عبدالحميد الرابع مكرر علمى رياضة 404 الجيزة، ملك عبدالفتاح محمود الشبشيرى الاول علمى علوم 402 المنوفية، أميرة خالد صلاح عمر الثالث مكرر علمى علوم 400 الغربية، شهد مجدى فهمى محمد على الرابع مكرر علمى علوم 399 الشرقية

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا. (هيبر لينك)

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.