الأردن يطالب بوقف فورى للعدوان الإسرائيلى على غزة

كتب محمد جمال

طالب الأردن، بضرورة الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى المدان على قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ودعت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق".

وحذر الأردن من "التبعات الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي وترويع المدنيين" مؤكدا أنه "لن يؤدي إلا لزيادة التوتر والعنف وتعميق بيئة اليأس".

وشددت الوزارة الأردنية على أن "حل مشكلة قطاع غزة والحؤول دون تفاقم العنف يكمن في إيجاد أفق سياسي حقيقي".

واعتبر البيان أن الحل يتمثل "بالعودة لطاولة المفاوضات لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، ورفع الحصار الجائر عن القطاع والمعالجة السريعة للاحتياجات الإنسانية فيه، واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".