الأب بطرس دانيال: انتظرت مع أبى نتيجة الثانوية العامة من ميكروفون المدرسة سنة 1985

كتب: محمد الأحمدى

ينتظر الملايين من الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2022، حيث كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أخر استعدادات الوزارة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، موضحة أن أوشكت على الانتهاء، حيث تعمل الكنترولات حاليا فى أخر مراحلها وهى المراجعة النهائية، إضافة إلى مراجعة قائمة الأوائل، وأيضا تجميع النتيجة بشكل عام، مشددة على أن النتيجة تم الانتهاء من تجميع درجات الطلاب ورصدها والمرحلة الحالية مراجعة عامة لكل النتيجة.

ويقول الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما في تصريحات خاصة لليوم السابع أن دراسته فى الثانوية كانت فى كفر الدوار وطول العام كان يجتهد فى دراسته وأهله كانوا فى إسكندرية ويوم النتيجة جاء معه والده حيث كانت تظهر فى المدرسة نفسها وكانت فى الميكروفون وكان الراديو يعلنها قبلها بساعتين.

وذكر أن الأهالى كانت تسمع النتيجة فى الراديو وتذهب للمدرسة لتتأكد منها وكان الطالب لديه صبر ولم يكن مثل طلاب هذا العام وكان التقديم عام 1985 وانتهى من الثانوية العامة وقدم أوراقه فى كلية أداب بالجيزة ثم اتجه إلى طريق الرهبنة فى الدير الأمر الذى دفعه لسحب أوراقه من الجامعة، وحصل على الفلسفة فى الدير.

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع اليوم السابع" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.