افتتاح 11 مسجدًا الجمعة القادمة منها 9 مساجد جديدة

تفتتح وزارة الأوقاف 11 مسجدًا الجمعة القادمة 12/ 8 / 2022م، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى الآن 88 مسجدًا، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
1. البرمكي - م بغداد – مركز الفيوم جنوب
مديرية أوقاف أسوان
2. الرحمن – إدفو – البصيلية قبلي – الزعيرات
مديرية أوقاف الشرقية
3. العشماوي الكبير – عزبة العشماوي - الإبراهيمية
مديرية أوقاف الإسماعيلية
4. التقوى – أبو زنزون - القصاصين
مديرية أوقاف البحيرة
5. عبد القادر مقاوي – قرية المسين – مركز الدلنجات
6. مسجد عزبة بركات – عزبة بركات – المحمودية
7. مسجد يوسف التاعب – عزبة يوسف التاعب - الدلنجات
8. قرية أبو سعيدة – ايتاي البارود ثان
مديرية أوقاف الدقهلية
9. مسجد عزبة 9 – الربيعة – دكرنس
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. القرية العاشرة - أبيس
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
2. عزبة عبد الرحمن – دسونس أم دينار – مركز دمنهور
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