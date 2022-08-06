اليوم السابع
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افتتاح 11 مسجدًا الجمعة القادمة منها 9 مساجد جديدة

السبت، 06 أغسطس 2022 06:49 م
افتتاح 11 مسجدًا الجمعة القادمة منها 9 مساجد جديدة وزير الاوقاف
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف 11 مسجدًا الجمعة القادمة 12/ 8 / 2022م، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى الآن 88 مسجدًا، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
1. البرمكي -  م بغداد – مركز الفيوم جنوب
 
مديرية أوقاف أسوان
 
2. الرحمن – إدفو – البصيلية قبلي – الزعيرات
مديرية أوقاف الشرقية
 
 
3. العشماوي الكبير – عزبة العشماوي - الإبراهيمية
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
4. التقوى – أبو زنزون - القصاصين
 
مديرية أوقاف البحيرة
5. عبد القادر مقاوي – قرية المسين – مركز الدلنجات
6. مسجد عزبة بركات – عزبة بركات – المحمودية
7. مسجد يوسف التاعب – عزبة يوسف التاعب - الدلنجات
8. قرية أبو سعيدة – ايتاي البارود ثان
 
مديرية أوقاف الدقهلية
 
9. مسجد عزبة 9 – الربيعة – دكرنس
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. القرية العاشرة  - أبيس 
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
2. عزبة عبد الرحمن – دسونس أم دينار – مركز دمنهور
 
 

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