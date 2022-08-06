اليوم السابع
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ارتفاع مصابى حادث أتوبيس سيدى عبد الرحمن لـ34 مصابًا ومصرع 3 آخرين

السبت، 06 أغسطس 2022 08:17 م
ارتفاع مصابى حادث أتوبيس سيدى عبد الرحمن لـ34 مصابًا ومصرع 3 آخرين حادث - أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

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أعلن مستشفى العلمين بمحافظة مطروح خروج 26 مصابا بعد تحسن حالتهم ووضع عدد 5 تحت الملاحظة واستمرار 3 آخرين بالعناية المركزة والتحفظ على 3 جثث بثلاجة المستشفى في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق سيدي عبد الرحمن الجديد مطروح.
 
البداية عندما تلقت غرفة عمليات محافظة مطروح إخطارا يفيد بحادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل ووجود حالات وفاة وإصابات وعلي الفور توجهت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمحل الواقعة.
 
وتبين أن المستشفى اسقبل 34 مصابا و3 جثث هم "مجند أحمد حسن الشهاوي 23 المنوفية، وسائق السيارة النقل طارق عبدالحليم 41 سنة المنوفية ، مينا مكرم فهمي 49 سنة إسكندرية".  
 
وتم وضع الجثث تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة مستشفى العلمين وجاري إسعاف المصابين بمستشفى العلمين نتيجة حادث اصطدام أتوبيس غرب الدلتا رقم 2437 ع د أ يقل مجندين بسيارة نقل م ج ب 4637 بالطريق المستحدث بقرية عبدالرحمن نطاق مركز العلمين وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
 
 
 
 

أخبار مطروح

حادث تصادم

اتوبيس وسيارة نقل



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